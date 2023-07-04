Военнослужащего в Иркутске оштрафовали за мошенничество с авиатопливом

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Иркутский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор старшему лейтенанту Виктору Тармаеву. Его обвиняли в мошенничестве, сообщает пресс-служба военных судов.

Известно, что военнослужащий вносил недостоверные данные о заправке воздушного судна авиакеросином в большом количестве, что не соответствовало действительности. За денежное вознаграждение бумаги старший лейтенант передал начальнику топливного склада. Ущерб был оценен в 524 тысячи рублей.

Приговором суда Виктору Тармаеву назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, а также запрещено занимать должности государственной службы на срок 1 год 6 месяцев.

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