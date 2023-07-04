Реставрация иркутского ТЮЗа остановлена из-за сложностей с выкупом помещений

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске остановили работу по разработке проекта реставрации здания бывшего ТЮЗа. Об этом стало известно в ходе заседания Общественной палаты региона.

Для реконструкции здания, пострадавшего ранее от пожара, необходимо выкупить у частных собственников: у магазина ювелирных украшений и магазина одежды.

- Специалисты установили несоответствие представленных собственниками документов об оценке рыночной стоимости.

Известно, что стоимость помещений, указанная собственниками, больше стоимости, определенной сотрудниками Минземимущества Иркутской области, на 50 миллионов рублей. По словам главы ведомства, Елены Федоровой, это может стать поводом для уголовного расследования.

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