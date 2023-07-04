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НовостиОбщество4 июля 2023 9:05

Главным тренером ангарского «Ермака» стал Владимир Громилин

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: телеграм-канал хоккейного клуба «Ермак»

Фото: телеграм-канал хоккейного клуба «Ермак»

Ангарский хоккейный клуб «Ермак» назначил нового главного тренера. Им стал 57-летний Владимир Громилин. Под его руководством команда дебютирует в Национальной молодежной хоккейной лиге.

Ранее Громилин работал с ХК «Сарматы», из которого он ушел со скандалом. В 2021 году тренер пнул сидевшего на скамейке запасных форварда Егора Разумняка. После этого контракт с Громилиным был расторгнут.

Владимир Громилин - уроженец Новосибирска. В составе «Сибири» он дебютировал на профессиональном уровне. За свою спортивную карьеру Громилин выступал за минское «Динамо», «Металлург» из Магнитогорска, кемеровскую «Энергию», «Янтарь» из Северска и новокузнецкий «Металлург».