На улице Свердлова в Иркутске перекроют движение транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске на улице Свердлова в районе дома 42 ограничили движение транспорта. Причина - вскрытие тепловой сети и ремонта. Об этом сообщает пресс-служба оператора тепловых сетей Иркутска.

- Ограничение действует с 12:00 4 июля до 20:00 18 июля 2023 года, - говорит оператор.

Дорожные ограничения уже нанесены на сайте и в приложении "Яндекс.Карты". Посмотреть их можно в режиме "пробки". Жителям принесли извинения за доставленные неудобства, а также попросили учитывать эти изменения при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что с 21 августа будут запущены рейсы из Улан-Удэ на Ольхон. Полеты будут осуществляться дважды в день. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.