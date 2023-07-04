Губернатор Игорь Кобзев посетил Усть-Илимский целлюлозно-картонный комбинат Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Усть-Илимск и район. В частности, глава региона побывал на целлюлозно-картонном комбинате, который сейчас готовится к открытию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Сейчас на современнейшем в России предприятии ведутся пусконаладочные работы, выпуск товарной продукции планируется начать уже в августе, - говорят в правительстве.

Со слов губернатора, после запуска завода работа появится у практически 850 жителей города и района. Кроме этого, производство даст дополнительный толчок к развитию лесопромышленного комплекса региона.

На возведение предприятия было выделено 93 млрд рублей. Здесь будут выпускать целлюлозу и тарный картон, производственная мощность предприятия составит 600 тысяч тонн продукции в год.