МЧС Иркутской области попросил отложить походы в Слюдянском районе из-за погоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧСники обратились ко всем туристам и гидам, которые планировали поход в Слюдянском районе. Спасатели просят отложить их, так как ожидается плохая погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ближайшие сутки на реках прогнозируется резкий подъем уровней воды. Возможно подтопление пониженных участков местности. Просьба отложить запланированные походы в горы, - написали спасатели.

Например, на реке Солзан ожидают повышение уровня воды до отметок 320-370 сантиметров, критической считается 400 сантиметров.

На реке Снежная в районе с. Выдрино - повышение уровня воды до отметок 260 - 310 см, при критической 390 см, на реке Слюдянка в районе г. Слюдянка - повышение уровня воды до отметок 250 - 290 см, при критической 290 см.