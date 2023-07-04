В Иркутской области несостоявшегося наркодилера отправили в колонию на девять лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области суд вынес обвинительный приговор несостоявшемуся наркодилеру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-25-летний житель Тулуна через мессенджер получил информацию, где находится крупная партия наркотиков. Он забрал ее, далее он должен был сбыть ее в Усть-Илимске и Братске, - говорят в полиции.

Из расфасованных наркотиков на территории Братска он сделал схроны, а потом передавал координаты кураторам. Те уже связывались с клиентами.

Однако довести дело до конца не удалось, мужчину задержали на подъезде в город. У него в машине нашли 400 граммов психотропных веществ. Теперь ему предстоит отбывать наказание в колонии строго режима. Срок - девять лет.