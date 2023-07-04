В Забайкалье жителей осудят за пожар на кладбище, который пришлось тушить 4 дня Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Двух жителей Забайкалья осудят за устроенный пожар, который охватил площадь в 520 га. Его тушили четверо суток. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

-Еще 8 апреля мужчины были на кладбище, которое находилось в четырех километрах от села Курулга. На месте будущей могилы они разожгли костер. Из-за сильного ветра пламя перешло на сухую траву, - говорят в прокуратуре.

Как итог, образовался степной пал, который после перешел в лесной пожар. Участие в тушении пожара принимали более 50 огнеборцев и около 20 единиц техники.

Теперь уголовное дело передано в суд.