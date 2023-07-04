В Иркутске еще одна выпускница получила 100 баллов по двум предметам ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускница иркутской школы стала третьей в регионе 200-балльницей по результатам ЕГЭ. Маргарита Ганиева набрала по сто баллов на экзаменах по русскому и английскому языкам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– В 2023 году выпускники в Иркутской области выбирали для ЕГЭ английский, французский, китайский и немецкий языки. На высокие баллы – от 80 и выше – английский язык сдали 263 человека, это почти 23 % от общего числа сдававших, - рассказали в правительстве.

Маргарита рассказала, что ожидала высоких результатов, потому что занимается предметами давно и серьезно. Свое будущее девочка хочет связать с лингвистикой. Она поблагодарила свою учительницу русского языка и литературы за то, что та пробудила интерес к предмету.