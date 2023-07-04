Из Иркутской области в ЛНР направили жизненно необходимые лекарства для девочки-инвалида Фото: Олег ЗОЛОТО

Иркутская область продолжает оказывать подшефному в ЛНР городу Кировску. Губернатор региона Игорь Кобзев постоянно следит за результатами этой работы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

-Не забывают и про адресную помощь. Людям сейчас непросто. Есть те, кому нужны специальные медикаменты, которых в Кировске не найти. К нам обратилась бабушка такого подростка. Девочке-инвалиду жизненно необходимы лекарства, - говорит Игорь Кобзев.

Он добавил, что первая партия девочке уже доставлена благодаря бойцам, который возвращались домой в отпуск. Этих лекарств хватит на три месяца, но в ближайшее время будут доставлены еще упаковки.