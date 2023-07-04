В Иркутской области обстановочное судно проекта 3052 «Юрий Заккер»

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Государственная приемочная комиссия 4 июля приняла обстановочное судно «Юрий Заккер» Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

-Это судно предназначено для ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», - говорят в ведомстве.

Согласно контракту, в планах выпустить 10 судов такого проекта. Он разработан Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота, отмечают в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что МЧСники обратились ко всем туристам и гидам, которые планировали поход в Слюдянском районе. Спасатели просят отложить их, так как ожидается плохая погода. Например, в ближайшие сутки на реках прогнозируется резкий подъем уровней воды. Возможно подтопление пониженных участков местности.