Отравившихся медвежьим мясом жителей Забайкалья доставят в Читу авиатранспортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пострадавших в селе Куанда доставят авиатранспортом Забайкальского территориального центра медицины катастроф в краевую клиническую инфекционную больницу. Об этом КП-Иркутск рассказали в минздраве региона.

-Транспортировка состоится после улучшения погодных условий. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сказали в министерстве.

Ситуация на контроле у министерства здравоохранения региона, отметили в минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты уже изъяли образцы мяса, теперь их отправят в ветеринарную лабораторию, где далее будут проведены исследования. В разговоре с КП-Иркутск одна из местных жительниц рассказала, как медвежатина попала на стол.

Всего пострадали 11 человек, в их числе и дети. По данным Роспотребнадзора, у них диагноз трихинеллез.