В Иркутской области без вести пропал 74-летний пенсионер

Фото: «Лиза Алерт»

В Иркутской области начались поиски пропавшего 74-летнего жителя посёлка Чунский Юрия Ечина. Об исчезновении пенсионера сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в официальных группах в соцсетях.

По информации поисковиков, мужчина ушел из дома 2 июля и не вернулся. Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

В день пропажи на Юрие Федоровиче была зеленая зимняя куртка, серая футболка, серые штаны и сапоги.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые.

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

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