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НовостиОбщество5 июля 2023 1:59

В Иркутской области прогнозируются сильные дожди и град

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В нескольких районах области прогнозируются сильные и очень сильные дожди

В нескольких районах области прогнозируются сильные и очень сильные дожди

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Очень сильные дожди, град, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Иркутской области в ближайшие дни. Штормовое предупреждение объявило МЧС региона со ссылкой на синоптиков областного Гидрометцентра.

— В среду и четверг в нескольких районах области прогнозируются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, продолжительные сильные дожди, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, — говорится в экстренном сообщении.

По словам метеорологов, сложная погодная обстановка сложится в западных, южных и верхнеленских районах Иркутской области.

В МЧС добавили, что экстренные службы находятся в полной готовности в случае внештатных ситуаций.

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