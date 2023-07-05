В Иркутской области прогнозируются сильные дожди и град

В нескольких районах области прогнозируются сильные и очень сильные дожди Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Очень сильные дожди, град, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Иркутской области в ближайшие дни. Штормовое предупреждение объявило МЧС региона со ссылкой на синоптиков областного Гидрометцентра.

— В среду и четверг в нескольких районах области прогнозируются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, продолжительные сильные дожди, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, — говорится в экстренном сообщении.

По словам метеорологов, сложная погодная обстановка сложится в западных, южных и верхнеленских районах Иркутской области.

В МЧС добавили, что экстренные службы находятся в полной готовности в случае внештатных ситуаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дождь прекратится 7 июля, но ненадолго: синоптики разочаровали прогнозом погоды в Иркутске (подробности)