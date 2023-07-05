Три ребенка погибли на дорогах Иркутска за последние шесть месяцев

Фото: пресс-служба ГИБДД по Иркутской области

Озвучена статистка детской аварийности за первые шесть месяцев 2023 года в Иркутске и прилегающих к нему районов. По информации региональной Госавтоинспекции, за полгода в ДТП погибли три ребенка, еще 70 пострадали. Смертельные аварии унесли жизни двоих мальчиков 9 и 12 лет, а также 14-летнего подростка-мотоциклиста.

Уточняется, что в 34 случаях дети были травмированы во время наезда на них, когда они переходили дорогу, еще шесть человек пострадали, управляя велосипедом.

В остальных случаях несовершеннолетние были либо в салоне авто, либо за рулем мототехники.

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