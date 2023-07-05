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НовостиОбщество5 июля 2023 2:49

В Иркутской области запустят поезд на паровозной тяге вокруг Байкала

Ретро-поезда будут перевозить туристов по Кругобайкальской железной дороге с июля по сентябрь
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Светлана ТОР

Фото: Светлана ТОР

С 8 июля в Иркутской области начнут курсировать паровозы по Кругобайкальской железной дороге, протяженность которой 85 км. Об этом сообщает филиал РЖД Восточно-Сибирская железная дорога. Уточняется, что ретро-паровозы будут отходить от станции Слюдянка все лето и сентябрь.

- Поезда будут курсировать с июля по сентябрь от станции Слюдянка по субботам, обратный маршрут по воскресеньям, - говорится в сообщении.

Туристов ожидают остановки у тоннелей, вырубленных в байкальских скалах, и живописные виды. На Кругобайкальской железной дороге располагаются 807 различных объектов, многие из которых возведены вручную.

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