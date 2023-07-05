Житель Иркутской области приговорен к 7,5 годам за убийство шестилетней давности

Житель Эхирит-Булагатского района осужден за убийство женщины в 2017 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

48-летний житель Эхирит-Булагатского района Иркутской области выслушал приговор за убийство 32-летней женщины. В 2017 году мужчина задушил несчастную и спрятал ее труп. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установлено, что шесть лет назад житель поселка Усть-Ордынский, будучи пьяным, поругался с потерпевшей. В ходе ссоры он прижал ее кисти рук к шее и стал ими душить сельчанку, пока та не упала замертво.

Мужчина, чтобы скрыть следы жестокого убийства, вместе с другом вывез труп погибшей на заброшенный карьер и бросил его там. Обнаружить тело женщины смогли в 2022 году. Тогда убийца был задержан и помещен под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии строго режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лечение зубов закончилось смертью: в Забайкалье осудят двух медиков, которые не оказали вовремя помощь ребенку (подробности)