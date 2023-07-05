В Иркутской области завершают ремонт семи участков дорог длиной 5,6 км

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Семь участков дорог общей протяженностью в 5,6 км будут отремонтированы в Иркутской области в ближайшее время. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
- В Иркутской области завершают ремонт дорог по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Это 7 участков общей длиной 5,6 км, - сообщили в региональном кабмине. - На эти цели из бюджета России было выделено 255 млн рублей.
Так, уже осенью будет закончен ремонт в Тырети Заларинского района, где обновляют дорожное покрытие в микрорайоне Солерудник.
В Хомутово уже окончены ремонты улиц Заречной и Мичурина и ведется приемка работ. Там же стартовал и капитальный ремонт улиц Сиреневой, Братской, Нестора Каландаришвили и Пушкина. Их планируют сдать к концу лета 2023 года.
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