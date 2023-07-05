В Иркутской области пройдет автомобильный Крестный ход с частицами мощей святых

Фото Иркутской епархии

В Иркутской области с 20 по 26 июля пройдет автомобильный миссионерский Крестный ход с частицами мощей святых. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутскую епархию. Руководить почти недельным ходом будет начальник миссионерского отдела Иркутской епархии священник Никита Зверев.

Мощи святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского, блаженной Матроны Московской, великомученицы Ирины Македонской и преподобной Марии Египетской начнут свой ход с Иркутска, где в 8:30 в четверг, 20-го числа, пройдет Божественная литургия Богоявленском соборе. Затем мощи направятся в 18 городов и сел области. Ход завершится 26-го числа в Иркутске.

Полный маршрут можно посмотреть здесь.

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