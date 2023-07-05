В Иркутске два парня украли кабель электродвигателей стоимостью 128 тысяч рублей

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске двое молодых парней 17 и 19 лет подозреваются в краже кабеля тяговых электродвигателей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по области.

- С электропоезда, расположенного на 15 пути станции "Военный городок", был похищен кабель тяговых электродвигателей общей стоимостью почти 128 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что кабель похитили юноши, которые уже попадали в поле зрение правоохранителей: оба они были ранее судимы. Добычу молодые люди обожгли, а оставшийся цветной металл сдали, выручив за него 15 тысяч рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды.

Следователем транспортной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

В отношении иркутян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.