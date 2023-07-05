В Ангарске без вести пропал 47-летний Владислав Катаргин

Фото: «Лиза Алерт»

В Иркутской области объявили поиски пропавшего 47-летнего Владислава Катаргина из Ангарска. Об этом рассказали волонтеры «Лиза Алерт». По информации поисковиков, мужчину видели в последний раз 28 июня.

Известно, что Владислав вышел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение пытаются установить полицейские и добровольцы поискового отряда.

В день исчезновения мужчина был темно-синей куртке темных штанах, черных туфлях.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, русые волосы.

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