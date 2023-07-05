В Ангарске без вести пропал 47-летний Владислав Катаргин

Фото: «Лиза Алерт»
В Иркутской области объявили поиски пропавшего 47-летнего Владислава Катаргина из Ангарска. Об этом рассказали волонтеры «Лиза Алерт». По информации поисковиков, мужчину видели в последний раз 28 июня.
Известно, что Владислав вышел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение пытаются установить полицейские и добровольцы поискового отряда.
В день исчезновения мужчина был темно-синей куртке темных штанах, черных туфлях.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, русые волосы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дрейфовал в открытой воде 1,5 часа: лодочники попали в сильный шторм на Байкале, один мужчина пропал без вести (подробности)