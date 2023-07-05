На обустройство 10 спортивных объектов в Иркутске потратят 15 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

10 спортивных объектов обустраивают в Иркутске. На эти цели выделено 15 млн рублей, рассказали в пресс-службе администрации города. Эти средства направят на ремонт уже существующих площадок и установку новых.

Так, на улице Трилиссера, 107 уже завершена укладка резинопола и установка тренажеров. В ближайшее же время в городке ИВАТУ рабочие приступят к монтажу бортового ограждения и сетки на хоккейном корте.

- Прорабатывается вопрос создания рядом поля для мини-футбола с искусственной травой, - уточнили в мэрии.

Другие спортивные объекты находятся в микрорайоне Юбилейный, 8, 54 и 68, на улицах Бажова, 1, Франк-Каменецкого, 26а, Рабочего Штаба, 8, Карпинской, 21/1. Их готовность находится на разном этапе.

В администрации добавили, что на сегодняшний день выбирается подрядчик для ремонта корта на проспекте Маршала Жукова, 26.

- Проектно-сметная документация устройства спортивного ядра в микрорайоне Зеленый уже подготовлена, - заключили в пресс-службе мэрии Иркутска.

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