Гавань для яхт и отели на 3500 номеров появятся в Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области появится гавань для яхт, а также отели общей вместимостью более трех тысяч номеров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- В Минстрое России руководитель региона Игорь Кобзев принял участие в совещании о реализации инвестиционных туристических проектов. Проект Иркутской области «Тальцы» получил одобрение федерального ведомства, - говорится в сообщении.

Согласно проекту, в регионе появятся трех- и четырехзвездочные отели, фонд которых оценивается в 3,5 тысячи номеров, а также полностью оборудованный яхтенный причал.

Первых туристов Иркутская область готова принять через три года - в 2026-м.

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