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НовостиОбщество5 июля 2023 7:17

Третья выпускница из Иркутской области стала мультистобалльницей по ЕГЭ

11-классница стала 200-балльницей по итогам ЕГЭ
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Выпускница иркутской школы № 31 стала третьей в регионе 200-балльницей по результатам ЕГЭ

Выпускница иркутской школы № 31 стала третьей в регионе 200-балльницей по результатам ЕГЭ

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области увеличилось чисто мультистобалльников. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Третьей выпускницей, которой удалось набрать 200 баллов по двум ЕГЭ, стала Маргарита Ганиева. Ученица 31-ой школы Иркутска сдала на максимальный результат русский и английский языки.

В правительстве региона уточнили, что в 2023 году иностранные языки - английский, французский, китайский и немецкий - 263 человека сдали на 80 баллов и выше. Это 23% от общего числа экзаменуемых.

Всего в Иркутской области подтвержден 51 стобалльный результат.

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