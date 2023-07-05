В Ангарске экс-директор осуждена за долги по зарплате в размере более 30 млн рублей

В Ангарске бывшая руководитель предприятия осуждена за невыплату заработной платы работникам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ангарске объявили приговор 36-летней бывшему директору компании «Дитэко», обвиняемой в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы. Долг перед сотрудниками составлял более 30 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
- В период с февраля по сентябрь 2021 года женщина не выполнила обязанность по выплате 118 работникам организации зар платы, направляя имеющиеся денежные средства на иные, не первоочередные нужды предприятия, - говорится в материалах дела.
Известно, что полный долг по зарплате составил 31 млн рублей.
Женщина была признана виновной и приговорена к штрафу в 250 тысяч рублей.
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