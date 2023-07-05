Житель Иркутской области убил женщину ее собственными руками и спрятал труп

В 2022 году он был задержан следователями СК и заключен судом под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

48-летний житель Эхирит-Булагатского района Иркутской области выслушал приговор за убийство, совершенное шесть лет назад. Об этом сообщили в пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи доказали причастность мужчины к гибели 32-летней местной жительницы, чей труп был найден на заброшенном карьере в 2020 году. Правоохранители установили, что женщина скончалась в результате механической асфиксии в 2017 году.

- В ходе ссоры пьяный житель поселка Усть-Ордынский схватил кисти рук потерпевшей и прижал их к шее. После этого он стал силой сдавливать дыхательные пути последней вплоть до наступления смерти от механической асфиксии, - говорится в материалах дела.

После убийства несчастной сельчанин избавился от тела, позвав на помощь друга. Мужчины вывезли труп погибшей на карьер и выбросили его.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено 7,5 лет колонии строгого режима.

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