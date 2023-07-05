В Иркутской области предусмотрели субсидии на обеспечение связью малонаселенные поселения

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Муниципалитетам Иркутской области софинансируют обеспечение малонаселенные поселения связью. Соответствующее постановление подписал Председатель регионального Правительства Константин Зайцев.

Уточняется, что данная поддержка станет дополнением к федеральному проекту, который уже реализуется на территории области. Власти уверены, что такой шаг позволит устранить цифровое неравенство в регионе.

- Данный механизм обеспечит доступ жителей к связи и интернету в тех населенных пунктах, где это необходимо, - цитирует пресс-служба правительства главу Минцифры Иркутской области Игоря Рыморенко.

Субсидии будут предоставляться на основе рейтинга муниципалитетов, который сейчас составляется. В правительстве добавили, что местные власти могут подавать заявки на услуги сразу на несколько населенных пунктов.

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