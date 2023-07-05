Сильные ливни ждут жителей Иркутской области 6 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 июля в центральных, южных районах, в горах Восточного Саяна, ночью в западных районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

-В этот день прогнозируются сильные ливни, грозы и порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, - говорят синоптики.

6-7 июля местами в северных и западных районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

Ранее сообщалось, что последствия прошедшего ливня устраняют коммунальные службы Иркутска. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов. По его словам, специальная техника вышла на улицы для откачки воды с низин.