Два подростка пострадали в ДТП в Иркусткой области

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации ведомства, первая авария с участием 17-летнего юноши была зарегистрирована в СНТ «Дунайка» на автодороге «Братск-Елань». Подросток за рулем отечественного авто не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. С травмами юный водитель был госпитализирован.

Второе ДТП случилось Нижнеилимском районе. На 12-летнего велосипедиста наехал местный житель за рулем отечественной машины, когда тот переезжал проезжую часть. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики дорожного травматизма и безнадзорности несовершеннолетних, - заключили в ведомстве.