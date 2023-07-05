Жителя Тайшета оштрафовали на 10 тысяч рублей за попытку пожарить шашлыки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе за нарушение требований особого противопожарного режима в Тайшетском районе составили еще два протокола. Об этом сообщает Тайшет24.

-Так, один житель решил пожарить шашлык рядом со своим гаражом, а другой - на садоводческом участке сжигал мусор. Как итог, каждый получил штраф в размере 10 тысяч рублей, - передает издание.

Особый противопожарный режим действует до 17 июля. На этот период под запретом разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, приготовление пищи на открытом огне, углях.

Ранее сообщалось, что 6 июля в центральных, южных районах, в горах Восточного Саяна, ночью в западных районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.