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НовостиОбщество5 июля 2023 10:07

В поселке Боково устранили подтопление жилых домов

Это произошло из-за повышения уровня грунтовых вод, а также усилившихся осадков
Елена СИНИЦА
В поселке Боково устранили подтопление жилых домов

В поселке Боково устранили подтопление жилых домов

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Подтопление жилых домов устранили в поселке Боково на улице Флотская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Купили дом три года назад, никто не предупредил о существующей проблеме. Он расположен вблизи реки Ангары, подтопления нередки. Но раньше здесь были канавы, по которым вода уходила и не доставляла неудобств, – прокомментировала жительница одного из домов Дарья Кашинская.

Из-за повышения уровня грунтовых вод, а также усилившихся осадков ситуация возникла непростая. Помимо выше названного, усугубляется ситуация и тем, что не было функционирующей водоотводной канавы.

Сейчас она обустроена, отвести поток от жилых объектов удалось. Сейчас уровень воды в домах упал, отметили в администрации.