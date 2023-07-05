Житель Бурятии из мести бывшей жене порезал ножом шурина и убил его супругу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тункинском районе в Бурятии расследуется уголовное дело об убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии в своих социальных сетях.

-По имеющейся информации, 2 июля в поселке Аршан житель поссорился с бывшей женой. Спустя время он пролез к ней в дом, ударил ножом экс-супругу, а также ее родственников, которые были в гостях, - говорят в следкоме.

Его жертвами стали сестра хозяйки со своим супругом. Женщина от полученных повреждений скончалась по пути в больницу, мужчине была оказана необходимая врачебная помощь. Позднее мужчина также скончался.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.