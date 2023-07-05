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НовостиОбщество5 июля 2023 11:26

Эксперт рассказала, что может помочь легче уснуть

Можно включить классическую музыку
Елена СИНИЦА
Эксперт рассказала, что может помочь легче уснуть

Эксперт рассказала, что может помочь легче уснуть

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Лучше всего помогают заснуть классическая и «космическая» музыка, а также «звуки природы», рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

-Ночь - это единственное время, когда организм фактически в автономном режиме отдыхает. За час до того, как вы решите ложиться спать, стоит отложить все гаджеты, выключить ноутбук, - отмечает она.

Если же на улице еще светло, но не забудьте завесить окна. Может помочь уснуть и музыка на фоне. Однако здесь важно выбрать медленную, медитативную. В частности, можно включить "вечную" классику.