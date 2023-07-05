Эксперт рассказала, что может помочь легче уснуть Фото: Лилия КОЗЛОВА

Лучше всего помогают заснуть классическая и «космическая» музыка, а также «звуки природы», рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

-Ночь - это единственное время, когда организм фактически в автономном режиме отдыхает. За час до того, как вы решите ложиться спать, стоит отложить все гаджеты, выключить ноутбук, - отмечает она.

Если же на улице еще светло, но не забудьте завесить окна. Может помочь уснуть и музыка на фоне. Однако здесь важно выбрать медленную, медитативную. В частности, можно включить "вечную" классику.