Из-за ДТП на плотине Иркутской ГЭС образовалась серьезная пробка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечер среды 5 июля не обходится без пробок. Так, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", особо непростая ситуация на плотине Иркутской ГЭС. В том числе и на подъездах к ней.

-ДТП, машина перевернулась на крышу, - отметил один из пользователей происшествие на карте.

На данный момент каких-либо подробностей о дорожно-транспортном происшествии не приводится.

Однако пробка оценивается в восемь баллов в обе стороны. Также стоят в пробки те, кто проезжает по улицам Байкальская, Академическая, Партизанская, Советская.

Также есть сложности с проездом по улице Триллиссера.