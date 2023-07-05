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НовостиОбщество5 июля 2023 11:52

Из-за ДТП на плотине Иркутской ГЭС образовалась серьезная пробка

Очевидцы говорят о перевернувшейся машине
Елена СИНИЦА
Из-за ДТП на плотине Иркутской ГЭС образовалась серьезная пробка

Из-за ДТП на плотине Иркутской ГЭС образовалась серьезная пробка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечер среды 5 июля не обходится без пробок. Так, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", особо непростая ситуация на плотине Иркутской ГЭС. В том числе и на подъездах к ней.

-ДТП, машина перевернулась на крышу, - отметил один из пользователей происшествие на карте.

На данный момент каких-либо подробностей о дорожно-транспортном происшествии не приводится.

Однако пробка оценивается в восемь баллов в обе стороны. Также стоят в пробки те, кто проезжает по улицам Байкальская, Академическая, Партизанская, Советская.

Также есть сложности с проездом по улице Триллиссера.