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НовостиОбщество5 июля 2023 12:26

Специалист Диана Смирнова объяснила, какие ингридиенты должны быть в натуральном хлебе

Туда могут входить жиры и сахар
Елена СИНИЦА
Специалист Диана Смирнова объяснила, какие ингридиенты должны быть в натуральном хлебе

Специалист Диана Смирнова объяснила, какие ингридиенты должны быть в натуральном хлебе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Классический рецепт натурального белого хлеба — «кирпичика» — включает только пшеничную муку, воду, дрожжи и соль, рассказала NEWS.ru специалист испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Диана Смирнова.

-В рецепт также включены сахар, жир - маргарин или же сливочное масло. Что касается ржаного хлеба, то это может быть смесь ржаной и пшеничной муки, воды и соли, - говорит специалист.

В зависимости от типа изделия — столичный, дарницкий, бородинский и так далее — специальная закваска, солод, семена кориандра.

Ранее сообщалось, что лучше всего помогают заснуть классическая и «космическая» музыка, а также «звуки природы», рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.