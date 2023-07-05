Специалист Диана Смирнова объяснила, какие ингридиенты должны быть в натуральном хлебе Фото: Иван МАКЕЕВ

Классический рецепт натурального белого хлеба — «кирпичика» — включает только пшеничную муку, воду, дрожжи и соль, рассказала NEWS.ru специалист испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Диана Смирнова.

-В рецепт также включены сахар, жир - маргарин или же сливочное масло. Что касается ржаного хлеба, то это может быть смесь ржаной и пшеничной муки, воды и соли, - говорит специалист.

В зависимости от типа изделия — столичный, дарницкий, бородинский и так далее — специальная закваска, солод, семена кориандра.

Ранее сообщалось, что лучше всего помогают заснуть классическая и «космическая» музыка, а также «звуки природы», рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.