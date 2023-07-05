В Иркутской области завершается ремонт 7 участков дорог по госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий”

В Хомутово ремонты двух улиц уже завершены Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области завершаются ремонты дорог по госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий”. В ней участвуют два населённых пункта - Хомутово Иркутского района и в Тыреть Заларинского района. В них ремонтируют 7 участков дорог длиной 5,6 км. Из федерального бюджета выделено 255 млн рублей. По поручению главы региона Игоря Кобзева министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов проверил, как идет работа.

– В селе Хомутово Иркутского района идут капитальные ремонты и ремонты шести участков улиц, в рабочем посёлке Тыреть Заларинского района – одного участка, – пояснил Максим Лобанов. - Мы проверили ход выполнения работ по каждому объекту. Они выполняются в соответствии с проектной документацией.

В Хомутово ремонты двух улиц уже завершены, на остальных ведется обустройство тротуаров, после чего будет уложено дорожное покрытие, за лето работы должны быть завершены. В Тырети капитальный ремонт дороги в микрорайоне Солерудник планируется закончить осенью. Участки были выбраны, в том числе, и потому, что все они активно используются местными жителями и ведут к важным объектам: детским садам, спортивным учреждениям, две улицы в Хомутово будут вести к будущим поликлинике и Дому культуры.

– Федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» помогает улучшить жизнь в небольших населённых пунктах - сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - В них строят котельные, спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, больницы, жилые дома, проводят благоустройство. В этом году на реализацию программы выделено 1,6 млрд рублей, из них из федерального бюджета – 1,5 млрд рублей. В эксплуатацию будет введено 170 объектов. В Хомутово, например, не только ремонтируют дороги, но и возводят Дом культуры.