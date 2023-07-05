В Иркутской области определен порядок выделения средств на обеспечение связи в малонаселенных поселениях

Для распределения субсидий в министерстве цифрового развития и связи региона будет создана комиссия. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Постановление об определении механизма распределения субсидий из областного бюджета на обеспечение связью поселений, в которых проживает меньше 500 человек подписал Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. Мероприятия включают в себя услуги подвижной радиотелефонной связи и возможности доступа к сети Интернет, в том числе строительство объектов связи».

– Данный механизм является региональным решением для ускорения устранения цифрового неравенства, в дополнение к федеральному проекту, реализуемому на территории Иркутской области, и обеспечит доступ жителей к связи и Интернету в тех населенных пунктах, где это необходимо, - уточнил Игорь Рыморенко, министр цифрового развития и связи Иркутской области.

Для распределения субсидий в министерстве цифрового развития и связи региона будет создана комиссия, которая будет рассматривать заявки муниципалитетов и формировать рейтинг на получение софинансирования. Главное условие - наличие малонаселенных сел и деревень, где нет связи или она очень низкого качества. Таких поселений в заявке может быть и несколько.

Средства муниципалитетам будут предоставляться в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2025 годы.