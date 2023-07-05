Лесовосстановление в Иркутской области провели на площади 40 тысяч гектаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С начала сезона лесовосстановления в 2023 году в регионе работы проведены на площади 40,14 тысячи гектаров. Всего в текущем году планируется восстановить лес на площади 176,4 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Мероприятия проводят по федеральному проекту "Сохранение лесов". С 2019 года по нему смогли восстановить лес на площади 587,5 тысячи гектаров, - говорят в правительстве.

Отметим, что Иркутская область в лидерах по площадям леса, которые восстанавливают. Планируется сохранить такой темп и далее. К работам привлекают не только подведомственные автономные учреждения, но и представителей местного малого бизнеса.