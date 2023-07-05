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НовостиОбщество5 июля 2023 13:37

Лесовосстановление в Иркутской области провели на площади 40 тысяч гектаров

Регион лидирует по этому показателю
Елена СИНИЦА
Лесовосстановление в Иркутской области провели на площади 40 тысяч гектаров

Лесовосстановление в Иркутской области провели на площади 40 тысяч гектаров

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С начала сезона лесовосстановления в 2023 году в регионе работы проведены на площади 40,14 тысячи гектаров. Всего в текущем году планируется восстановить лес на площади 176,4 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Мероприятия проводят по федеральному проекту "Сохранение лесов". С 2019 года по нему смогли восстановить лес на площади 587,5 тысячи гектаров, - говорят в правительстве.

Отметим, что Иркутская область в лидерах по площадям леса, которые восстанавливают. Планируется сохранить такой темп и далее. К работам привлекают не только подведомственные автономные учреждения, но и представителей местного малого бизнеса.