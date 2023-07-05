В Бурятии с начала сезона от укусов клещей пострадали 2300 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бурятии с начала сезона клещи покусали более 2300 человек. Сейчас местный Роспотребнадзор старается донести до жителей информацию о том, что же делать, если вас укусил клещ. Об этом сообщает РТК "Тивиком".

-Важно обратиться в медучреждение. В лаборатории клеща внимательно осмотрят. Также насекомое отправят на пробу-подготовку, сделают из него на суспензию, - объяснила Линда Аюшеева - врач-вирусолог вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

Специалисты выявляют РНК клещевого энцефалита и других бактериальных инфекций: клещевой боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз.