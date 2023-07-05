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НовостиОбщество5 июля 2023 15:24

В Забайкалье трасса Р-255 «Сибирь» находится в зоне риска из-за уровня воды в реке Уде

Ситуацию мониторит ФКУ Упрдор «Прибайкалье»
Елена СИНИЦА
В Забайкалье трасса Р-255 «Сибирь» находится в зоне риска из-за уровня воды в реке Уде

В Забайкалье трасса Р-255 «Сибирь» находится в зоне риска из-за уровня воды в реке Уде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» организован мониторинг гидрологической обстановки на реке Уда в городе Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба организации.

-Как сообщает Иркутский гидрометцентр, 6 июля в этом районе ожидается повышение уровня воды свыше критической отметки, - говорится в сообщении.

Из-за этого в зоне риска участок Р-255 «Сибирь» на 1370 километре. ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в круглосуточном режиме будут мониторить ситуацию вблизи двух мостовых сооружений, пересекающих реку Уда в городе Нижнеудинске.

Все необходимые силы и средства приведены в готовность.

Ранее сообщалось, что ГУ МЧС Иркутской области сделало экстренное предупреждение об опасных и неблагоприятных гидрологических явлениях. Об этом пресс-служба ведомства рассказала в своем телеграм-канале.