В Забайкалье трасса Р-255 «Сибирь» находится в зоне риска из-за уровня воды в реке Уде Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» организован мониторинг гидрологической обстановки на реке Уда в городе Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба организации.

-Как сообщает Иркутский гидрометцентр, 6 июля в этом районе ожидается повышение уровня воды свыше критической отметки, - говорится в сообщении.

Из-за этого в зоне риска участок Р-255 «Сибирь» на 1370 километре. ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в круглосуточном режиме будут мониторить ситуацию вблизи двух мостовых сооружений, пересекающих реку Уда в городе Нижнеудинске.

Все необходимые силы и средства приведены в готовность.

Ранее сообщалось, что ГУ МЧС Иркутской области сделало экстренное предупреждение об опасных и неблагоприятных гидрологических явлениях. Об этом пресс-служба ведомства рассказала в своем телеграм-канале.