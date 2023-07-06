Завершились поиски пропавшей в Иркутской области 70-летней пенсионерки

Фото: "Лиза Алерт" Иркутской области

Пропавшая 70-летняя жительница поселка Рудногорск найдена живой. Об этом сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях. По информации поисковиков, женщину нашли сегодня, 6 июля.

Напомним, пенсионерка ушла из дома 28 июня. Она села на поезд до Иркутска и пропала. В последний раз ее видели на станции Рудногорск.

Известно, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Забайкалье трасса Р-255 «Сибирь» находится в зоне риска из-за уровня воды в реке Уде (подробности)