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НовостиОбщество6 июля 2023 1:45

Завершились поиски пропавшей в Иркутской области 70-летней пенсионерки

Пропавшая в Иркутской области пенсионерка найдена живой
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: "Лиза Алерт" Иркутской области

Фото: "Лиза Алерт" Иркутской области

Пропавшая 70-летняя жительница поселка Рудногорск найдена живой. Об этом сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях. По информации поисковиков, женщину нашли сегодня, 6 июля.

Напомним, пенсионерка ушла из дома 28 июня. Она села на поезд до Иркутска и пропала. В последний раз ее видели на станции Рудногорск.

Известно, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

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