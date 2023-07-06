В Иркутской области в Слюдянке утонул упавший с моста турист

Прибывшие спасатели вытащили тело и передали сотрудникам полиции Фото: Иван ВИСЛОВ

В реке Слюдянке обнаружено тело утонувшего туриста. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области. Трагедия произошла 5 июля, в среду.

В полицию обратились очевидцы, которые рассказали, что по реке плывет мужчина с рюкзаком. По их словам, признаков жизни он не подавал.

- Прибывшие спасатели вытащили тело и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении.

Известно, что турист переходил Слюдянку по мосту, но поскользнулся и упал. Выбраться из воды мужчина не смог из-за сильного течения.

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