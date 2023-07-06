«Новые люди» в Иркутской области выдвинули более ста кандидатов на выборы в Заксобрание. Фото: региональное отделение партии «Новые люди».

Партия «Новые люди» в Иркутской области провела конференцию по выдвижению кандидатов на осенние выборы в региональное Законодательное собрание. Пул кандидатов уже сформирован по партийным спискам и одномандатным округам: всего более ста человек.

В конференции принял участие депутат Госдумы Георгий Арапов, представляющий в Иркутскую область.

- Всех наших кандидатов я знаю лично, многие из них уже с нами не первый год - с момента появления регионального отделения. Я готов поручиться за каждого, - сказал Георгий Арапов.

С «Новыми людьми» на выборы в областной парламент идут предприниматели, построившие свое дело «с нуля», известные общественники и активисты, представители молодого поколения.

Возглавляет список предприниматель Александр Гудков, вторым идет экс-депутат из города Усолье-Сибирское Валерий Ус, третий - секретарь регионального отделения Дмитрий Ли. Среди тех, кто будет бороться за места в Законодательном собрании Иркутской области также известный общественник, руководитель благотворительного фонда «ТАК Надо!» Татьяна Башкатова, экс-мэр Шелехова Сергей Липин, депутат из Усть-Ордынского Анастасия Ковтун, председатель молодежного парламента при Гордуме Иркутска Константин Юрьев, председатель комитета по экологии Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России» Диана Беликова.

- Наши кандидаты - люди, которые сделали себя сами. У них есть уже есть реализованные проекты в разных сферах. Работы будет много, но у нас большая сплоченная команда, - отметил секретарь регионального отделения партии Дмитрий Ли. - В прошлый раз депутатов в Иркутской области выбирали пять лет назад. Было много обещаний, но по большому счету ничего не изменилось. Все те же старые люди у власти, все те же нерешенные проблемы. Мы идем в Законодательное собрание Иркутской области, чтобы обновить его. Изменения начинаются с новых людей!

Справка: Партия «Новые люди» появились 1 марта 2020 года, а уже в 2021-м стала пятой политической силой, обновившей парламент впервые почти за 20 лет. Иркутскую область в Госдуме представляет депутат Георгий Арапов, он также является заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.