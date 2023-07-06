В Иркутске произошло ДТП на Академическом мосту

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В Иркутске на Академическом мосту произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом "КП-Иркутск" сообщил очевидец аварии. По его словам, машины столкнулись на съезде с моста.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД для установления причин и обстоятельств аварии, а также для выяснения состояния пострадавших. Известно, что одна из машин серьезно пострадала: у автомобиля оторвало бампер и смяло капот.

Известно, что авария на дорожную ситуацию на мосте не повлияла. В городе зафиксированы 3-балльные пробки.

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