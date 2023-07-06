В Братске закрыли кафе из-за отравления более 100 человек шаурмой

Фото: пресс-служба Иркутской области

В Братске закрыли кафе, в котором 103 человека отравились шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Ведомство ранее направило ходатайство о закрытии общепита.

- По иску прокуратуры деятельность организации быстрого питания приостановлена до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, повлекших массовое отравление жителей Братска, - говорится в сообщении.

Проверка показала, что работа кафе велась с грубыми нарушениями. Так, сотрудники пренебрегали личной гигиеной, готовили шаурму не по нормативам, а в самом блюде была найдена сальмонелла.

- Обеспечительные меры в виде запрета владельцу организации быстрого питания осуществлять деятельность, установленные по заявлению прокуратуры, действуют до вступления в законную силу судебного решения по вышеназванному иску, - заключили в надзорном органе.

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