Полицейские Иркутска разыскивают подозреваемых в краже из магазина

Действия и внешность подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения

В Иркутске неизвестные украли товары из магазина. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в павильоне. По информации МВД, кража произошла 28 апреля этого года в девять вечера.

На кадрах видно, что подозреваемым не больше 25 лет, они среднего телосложения и одеты в темную одежду.

Если вы узнали молодых людей на видео, то правоохранители просят сообщить известную вам информацию, позвонив по номеру дежурной части 41-11-64, +7- 904-138-73-48 или 02 (102 с мобильного).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Впервые за шесть лет выпускница из Иркутской области сдала ЕГЭ по географии на 100 баллов. Как ей это удалось (подробности)