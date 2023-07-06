Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2023 2:52

Полицейские Иркутска разыскивают подозреваемых в краже из магазина

Двое молодых людей обчистили торговую точку
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Действия и внешность подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения

Действия и внешность подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения

В Иркутске неизвестные украли товары из магазина. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в павильоне. По информации МВД, кража произошла 28 апреля этого года в девять вечера.

На кадрах видно, что подозреваемым не больше 25 лет, они среднего телосложения и одеты в темную одежду.

Если вы узнали молодых людей на видео, то правоохранители просят сообщить известную вам информацию, позвонив по номеру дежурной части 41-11-64, +7- 904-138-73-48 или 02 (102 с мобильного).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Впервые за шесть лет выпускница из Иркутской области сдала ЕГЭ по географии на 100 баллов. Как ей это удалось (подробности)