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НовостиОбщество6 июля 2023 4:41

С погибшим на СВО Романом Смоляниновым простились в Эхирит-Булагатском районе

У мужчины осталась дочь
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото со страницы Геннадия Осодоева «ВКонтакте»

Фото со страницы Геннадия Осодоева «ВКонтакте»

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области проводили в путь 43-летнего Романа Смолянинова, погибшего при выполнении боевых задач во время СВО. Об этом сообщил глава района Геннадий Осодоев.

Военнослужащий — уроженец посёлка Ордынский. Известно, что он был выпускником школы №2. Уйти служить верну спецоперации он решил сам, пошел добровольцем.

Известно, что погиб Роман Смолянинов 4 июня. Дома у него остались жена и дочь.

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