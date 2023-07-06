Новым руководителем администрации Читы стала Инна Щеглова

Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

Администрацию Читы возглавила Инна Щеглова - заместитель председателя правительства Забайкальского края. Ее кандидатуру одобрило большинство депутатов городской думы на внеочередном заседании.

За кресло сити-менеджера боролись еще два кандидата - руководитель молодежного центра «Искра» Вячеслав Пальшин и экс-депутат гордумы Вячеслав Тамбовцев.

Известно, что официально Инна Щеглова вступит в должность после подписания контракта, сейчас она продолжит работать в качестве заместителя председателя правительства.

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