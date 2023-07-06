В Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары

Сотрудниками полиции установлен мужчина, подозреваемый в двойном убийстве Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Новоленино обнаружены тела двоих людей с признаками насильственной смерти. Погибшими оказалась супружеская пара - мужчина 31 года и 27-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины на одном из участков в селе Новоленино Осинского района. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили тела с ранениями 31-летнего мужчины и его 27-летней сожительницы, - уточнили в ведомстве.

Осмотревшие место преступления оперативники пришли к выводу, что был третий человек: в доме пили алкоголь, а стаканов и столовых приборов было на троих. Полицейский выяснили, что в этот день вместе с парой был их 35-летний сосед. Мужчина во время допроса признался в убийстве.

Сельчанина заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дрейфовал в открытой воде 1,5 часа: лодочники попали в сильный шторм на Байкале, один мужчина пропал без вести (подробности)