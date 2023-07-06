Вода била из-под земли в микрорайоне Юбилейный в Иркутске во время работ на теплосети

Фото: Одег ЗОЛОТО

В микрорайоне Юбилейный Иркутска из-под земли забила вода. Это произошло во время ремонта тепловых сетей. Фонтан заметили иркутяне.

Как рассказал "КП-Иркутск" оператор тепловых сетей города, участок был оперативно огорожен и отключен. На месте выставлены специальные знаки.

Гидравлические испытания проводят летом для выявления неполадок на сетях для того, чтобы избежать аварийных ситуаций во время отопительного сезона.

- Во время проведения испытаний температура воды снижается в целях безопасности, на данном участке она составляла 34°C, - заключили в пресс-службе Иркутскэнергосбыта.

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